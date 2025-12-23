KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Kitlerde endüstri mühendisi olmak


23 Aralık 2025 10:55
Kitlerde endüstri mühendisi olmak

Eti maden , eüaş , teiaş , demiryolları Ankara özelinde buralarda çalışan endüstri mühendisi arkadaşlar varsa kurum ve çalışma koşulları hakkında bilgi verebilirlerse çok yardımcı olurlar. Bu tarz bilgiler pek ulaşamıyoruz


the back of furkan
Daire Başkanı
23 Aralık 2025 11:23

teiaşta diğer mühendislere göre rahatlar


Bzcc
23 Aralık 2025 11:55

Bende endüstri mühendisiyim. Sizin puan kaçtı hocam?

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

KPSS 2025/2 tercihlerini yaparken hata alıyorumİİBF eti maden ve EÜAŞ kaça düşer?İl özel idare ehliyet şartıEÜAŞ'ta çalışanlar veya bilgi sahibi olanlarSanayi ve teknoloji bakanlığı hakkında2024 metalurji ve malzeme mühendisleriETİ maden bigadiçAÖF atama imkanı?4453 Eti madenLisans 3. sınıf öğrencisi 2026 lisans KPSS'ye girebilir mi?

Sözlük

köy tavuğu 1 Açığa Satış 1 günün filmi 2 güne bir söz bırak 1 hasat 1 kabir ziyaretleri 2 herşeyde bir kusur bulmak 1 sürekli evlilikle ilgili başlık açılması 1 karnında kelebekler uçuşmak 3 Ekmeğin İçinden Jilet Çıkması 1

Son Haberler

Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan inşa edeceğizBalıkesir'de hastanede cenazeler karıştı: Babasını 150 km uzakta bulduNuman Kurtulmuş, DEM heyetini kabul etti'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.