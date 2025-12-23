Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Aralık ayı ek ders yatan yerler var mı?


23 Aralık 2025 11:04
Aralık ayı ek ders yatan yerler var mı?

Ek dersi yatan oldu mu . Ne kadar kesinti yapıldı


sedahrr
23 Aralık 2025 11:39
henüz yatmadı 125 civarı hesaplanacak diye biliyorum

batman123
Aday Memur
23 Aralık 2025 12:36
bolu yatti

bahçesaray
Şef
23 Aralık 2025 12:39
Kars Digor'a yatmasının, Burdur Gölhisar'a bir etkisi yok. ayın sonuna kadar yatar...

ömer42
Genel Müdür
23 Aralık 2025 12:45

Ekdersler yatmaya başladı hocam. Ancak ilçeden ilçeye bile değişiyor yatıp yatmadığı.


sedahrr
23 Aralık 2025 12:58
hocam kaçtan hesaplanmış baktınız mı
batman123, 55 dk. önce
bolu yatti
Toplam 5 mesaj

