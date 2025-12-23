KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
5. derece memur alımı


23 Aralık 2025 11:08
5. derece memur alımı

Merhaba arkadaşlar , ben şu anda 8. derece 3 . kademe memur mühendisim. bu ösymnin tercih klavuzunda 5. derece mühendis alıyor . Neden 5 ? 8/1 olması gerekmez mi? özel bir sebebi var mı , teşekkür ederim


the back of furkan
Daire Başkanı
23 Aralık 2025 11:24

bunu bi araştırayım

