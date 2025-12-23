üniversitede kadrolu memur

Arkadaşlar merhaba kısa bir sorum olacak sizlere şu an üniversite hastanesinde tekniker kadrosunda kadrolu memurum 2026 KPSS ile tekrar hazırlanıp sözleşmeli başka bir üniversiteye hastanesine veya sözleşmeli sağlık Bakanlığının alımlarını tekniker kadrosuna tekrardan atabilimiyim? Varsayalim basvurdum ve yerlestim istifa edip beklemeden hemen göreve başlayabiliyormuyum.

