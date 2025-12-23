Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

üniversitede kadrolu memur


23 Aralık 2025 11:12
üniversitede kadrolu memur
Arkadaşlar merhaba kısa bir sorum olacak sizlere şu an üniversite hastanesinde tekniker kadrosunda kadrolu memurum 2026 KPSS ile tekrar hazırlanıp sözleşmeli başka bir üniversiteye hastanesine veya sözleşmeli sağlık Bakanlığının alımlarını tekniker kadrosuna tekrardan atabilimiyim? Varsayalim basvurdum ve yerlestim istifa edip beklemeden hemen göreve başlayabiliyormuyum.

Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
23 Aralık 2025 11:25

Sözleşmeliden kadroluya veya kadroludan sözleşmeliye geçişte bekleme süresi yok. Kapsamları farklı ç

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bakanlıkta çalışmak mı? Belediyede çalışmak mı?Üniversite Kadrolu Memurluktan KPSS ile Kadrolu MemurluğaBelediyeye tayin ile mimar yada mühendis lazımŞube müdüründen kurumlarası nakille şefliğe geçtikten sonra tekrar müdürlüküniversitede kadrolu memurBelediye personeli (memur) emekli sorusu lütfen cevap2025 Naklen Atama KontejanlarıMahalli İdarelerde Sözleşmeli İken Kadroya Geçenlerin Nakil YasağıİSKİ Memur ve Sözleşmeli Personel Sonuçları (Merak Edilenler)

Sözlük

günaymasın 1 herşeyde bir kusur bulmak 1 günün filmi 2 sürekli evlilikle ilgili başlık açılması 1 hasat 1 Ekmeğin İçinden Jilet Çıkması 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 6 kabir ziyaretleri 2 köy tavuğu 1 karnında kelebekler uçuşmak 3

Son Haberler

Tunç: Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan inşa edeceğizBalıkesir'de hastanede cenazeler karıştı: Babasını 150 km uzakta bulduNuman Kurtulmuş, DEM heyetini kabul etti'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Arasına Giriyor'Köprü ve Otoyol Geçişlerine Zam Geldi! İşte Yeni Ücretler

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.