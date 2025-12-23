Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Sözleşmeli olarak atandığında hamile olmak işten çıkarılma sebebi midir?


Sözleşmeli olarak atandığında hamile olmak işten çıkarılma sebebi midir?

Böyle bir duyum aldım fakat kesinliğinden emin değilim yardımcı olabilir misiniz? Ona göre tercih yapıcam hamilelik durumunda sözleşmeli kadroya atanmak sözleşme sürecini nasıl etkiliyor?


Öyle bir şey yok. Hatta hamileyken atanıp daha göreve başlar başlamaz doğum iznini kullananlar bile oluyor. Alım şartlarında yazmayan hiçbir şey sözleşme durumunuzu olumsuz etkilemez.

