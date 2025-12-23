399 mu 657 mi

Belediyede 657 mi,şeker fabrikası,tcdd vs'de 399 mu daha iyi? 399 un güvencesi 657 ile aynı mı? orda da 4 sene sonunda kadrolu memur mu olunuyor?

