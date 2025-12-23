KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
399 mu 657 mi


23 Aralık 2025 13:44
399 mu 657 mi
Belediyede 657 mi,şeker fabrikası,tcdd vs'de 399 mu daha iyi? 399 un güvencesi 657 ile aynı mı? orda da 4 sene sonunda kadrolu memur mu olunuyor?

Volkan5225
Memur
23 Aralık 2025 14:57

399 ile 657 arasında ozluk olarak hiçbir fark yoktur 399 kit 657 ye göre maasida yuksek 6 ay sonra 399 da asalet alırsınız 657 de 4 yılı bulur asalet almak sube muduru veya kısım muduru olduğunuzda 10 senelik süreç sonunda 399 dan 657 ye geçmiş oluyorsunuz

