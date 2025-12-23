Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

TCDD 3249 Kit sözleşmeli memur


23 Aralık 2025 13:52
TCDD 3249 Kit sözleşmeli memur
arkadaşlar kolay gelsin 2 sorum olacaktı. 1. bilgisayarprogramcılığı mezunuyum ve TCDD bölümümden kit sözleşmeli hat bakım onarım memuru alıyormuş tam olarak ne gibi iş yapıyorum bu alımda bilgisi olan biri yazabilir mi diğer sorum ise bu kadroya atanıp daha sonrasında sağlık veya adalet bakanlığı gibi bi bakanlıkta farklı bi memurluk yapabiliyor muyum? şimdiden teşekkürler.

inşaatçı müh
Aday Memur
23 Aralık 2025 14:54

Hat bakım onarım memurluğunu masabaşı memur gibi düşünmeyin. Özel sektördeki karşılığı formendir. Yani işçi çalıştıran, işçiye yön veren adamdır. Sabah 7'de işçiler ile beraber işe başlar, günün çoğunluğunu sahada işçileri birfiil yönetmekle geçirir. Demiryolu hattlari çok ıssız yerlerden de geçer, bu bölgelerde yapılan çalışmaları da yönetir. Bu sebeple kadınların yapabileceği bir iş olarak görmüyorum ben. Kadınlar bu görevi düşünüyorlarsa iki kere değil bin kere tekrar düşünmesi gerekir.

Diğer sorunuza gelirsek TCDD kit olduğu için 657'ye tabi değildir, o yüzden kurumlar arası geçiş yapılamaz. Ancak kurum içinde yer değişimi yapılabilir.


Yildizz00
23 Aralık 2025 14:57
anladım alımlarda bilgisayar programcılığıdan alım yapıldığı için sormak istedim, kpss girip fakrlı bi bakanlıkta çalışabilir miyim peki? bi ceza vs olmadan
inşaatçı müh, 1 saat önce

Hat bakım onarım memurluğunu masabaşı memur gibi düşünmeyin. Özel sektördeki karşılığı formendir. Yani işçi çalıştıran, işçiye yön veren adamdır. Sabah 7'de işçiler ile beraber işe başlar, günün çoğunluğunu sahada işçileri birfiil yönetmekle geçirir. Demiryolu hattlari çok ıssız yerlerden de geçer, bu bölgelerde yapılan çalışmaları da yönetir. Bu sebeple kadınların yapabileceği bir iş olarak görmüyorum ben. Kadınlar bu görevi düşünüyorlarsa iki kere değil bin kere tekrar düşünmesi gerekir.

Diğer sorunuza gelirsek TCDD kit olduğu için 657'ye tabi değildir, o yüzden kurumlar arası geçiş yapılamaz. Ancak kurum içinde yer değişimi yapılabilir.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

DHMİ çalışanları burayaTEİAŞ promosyonPTT A.Ş'de yeniden yapılanmaTCDD'dan DHMİ'ne geçmekBelediye tekniker maaşı399'dan istifa edip KPSS ile başka kuruma geçmekTCDD kitten farklı kuruma geçiş cezasıDevlet malzeme ofisi nasıl bir kurum?TCDD' den öğretmenliğe geçişEÜAŞ genel merkez

Sözlük

karnında kelebekler uçuşmak 1 sus scrofa 2 hasat 1 köy tavuğu 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 6 teke 1 Açığa Satış 1 herşeyde bir kusur bulmak 1 Ekmeğin İçinden Jilet Çıkması 1 kabir ziyaretleri 2

Son Haberler

Yargıtay Başsavcılığı'ndan Sinan Ateş kararı: Cezalar onansın!Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?Komşusunu darp eden emniyette görevli sivil memura soruşturmaBakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendiMeteoroloji'den uyarı: Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geliyor!

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.