TCDD 3249 Kit sözleşmeli memur

arkadaşlar kolay gelsin 2 sorum olacaktı. 1. bilgisayarprogramcılığı mezunuyum ve TCDD bölümümden kit sözleşmeli hat bakım onarım memuru alıyormuş tam olarak ne gibi iş yapıyorum bu alımda bilgisi olan biri yazabilir mi diğer sorum ise bu kadroya atanıp daha sonrasında sağlık veya adalet bakanlığı gibi bi bakanlıkta farklı bi memurluk yapabiliyor muyum? şimdiden teşekkürler.

arkadaşlar kolay gelsin 2 sorum olacaktı. 1. bilgisayarprogramcılığı mezunuyum ve TCDD bölümümden kit sözleşmeli hat bakım onarım memuru alıyormuş tam olarak ne gibi iş yapıyorum bu alımda bilgisi olan biri yazabilir mi diğer sorum ise bu kadroya atanıp daha sonrasında sağlık veya adalet bakanlığı gibi bi bakanlıkta farklı bi memurluk yapabiliyor muyum? şimdiden teşekkürler.