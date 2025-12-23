Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Psikolojik Mobbing Uygulanıyor ne yapmalıyım (Belediye)


23 Aralık 2025 13:55
Psikolojik Mobbing Uygulanıyor ne yapmalıyım (Belediye)

Merhaba arkadaşlar

Kurumda 17 yıldır çalışıyorum son 4 yılı memur olarakta devam ediyorum.

Teknik bir birimde admin olarak çalışıyorum.

Bir görevi yapma zorunluluğum olmadığından (ahlaken ve hukuken) yapmak istemediğimi söyledim.

Birimde tamamen yetkim kalmadı boş bekliyorum ama o yapmak istemedim (taşınır yetkisi)görev açık normalde 2026 itibaren bu görevde olmayacağım.Yönetmelik gereği fiilinen o görevde olması gerekmektedir diye madde var madde 6...

Bu konu hakkında ne yapmalıyım.Başkana bu durumdan haberdar etmeli miyim hiç beklemediğim bir tepki mobbing ile Karşı karşıyayım


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
23 Aralık 2025 14:42

Silsile yoluyla şikayet edebilirsiniz, ama elinizde somut delil olmalı.

Maalesef ki, psikolojik şiddet ispatı pek de kolay olmayan bir durum. Niteliksiz, ahlaksız, karaktersiz idarecilerin kolayca ve sık sık başvurduğu bir yöntem.

Geçerli bir sebebe dayandırarak verilen görevi almak istemediğinizi içeren, durumunuzu anlatan bir dilekçe yazarsanız ve buna rağmen bu görevi yapacak bir başka personel varken yine de size verirlerse bu somut bir delil olur.

Lehinizde tanıklık yapacak biri yoksa, video kayıt tutabilirsiniz. Normalde izinsiz video kayıt tutmak suçtur, ancak başka da bir ispat yöntemi mümkün olmayan bir durum mevcut ise geçerli delil olarak kullanılabilir.

Bunlar ilk anda aklıma gelenler. Allah yardımcınız olsun.

