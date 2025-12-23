Psikolojik Mobbing Uygulanıyor ne yapmalıyım (Belediye)

Merhaba arkadaşlar

Kurumda 17 yıldır çalışıyorum son 4 yılı memur olarakta devam ediyorum.

Teknik bir birimde admin olarak çalışıyorum.

Bir görevi yapma zorunluluğum olmadığından (ahlaken ve hukuken) yapmak istemediğimi söyledim.

Birimde tamamen yetkim kalmadı boş bekliyorum ama o yapmak istemedim (taşınır yetkisi)görev açık normalde 2026 itibaren bu görevde olmayacağım.Yönetmelik gereği fiilinen o görevde olması gerekmektedir diye madde var madde 6...

Bu konu hakkında ne yapmalıyım.Başkana bu durumdan haberdar etmeli miyim hiç beklemediğim bir tepki mobbing ile Karşı karşıyayım