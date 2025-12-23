İdare Mahkemesi Süreci

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
İdare mahkemesi iptal kararı kaç ayda çıkar?

Adliden alınan takipsizlik kararını idare mahkemesi masumiyet ilkesi ve cezada orantılılık ilkesine göre göz önüne alır mı?

Ydk?nın tebliğ edilen ceza kararında mutlaka verilmediyse bile alt cezanın verilmeme gerekçesini yazmak zorunda mı? ayrıca daha önce hiç disiplin yoktu

İdare mahkemesi ceza Zamanaşımı tespiti yaparken savcı kyok kararındaki suç tarihini (10.01.2023) mi yoksa kurumun öğrendiği tarihi (15.01.2024) mi baz alır? çünkü bakan onayı (08.09.2025) idare mahkemesi savcının esas aldığı tarihi uygularsa zamanaşımı olduğu görülecek

Ve cidden haklı olduğumuz halde elimizde haklı sebeplerimiz olduğu halde mesleğe geri dönmek zor mu idare mahkemesi mutlaka kurum lehine mi karar veriyor?

