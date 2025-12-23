Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Ziraat Bankası promosyondaki para puan


23 Aralık 2025 15:23
Ziraat Bankası promosyondaki para puan

Arkadaşlar icralık oldum kredi kartım yok kurum ziraat bankası ile promosyon anlaşması yaptı 90 bin TL 10 bin para puan Kredi kartım yok para puanı nasıl alabilirim. Müşteri temsilcisi alamazsın felan dedi bende maaş kartıma yükleseniz olmaz mı dedim olmaz dedi başında böyle bir şey geçen var mı yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler


Karizmaunl
Genel Müdür
23 Aralık 2025 15:57

Aktif bir kredi kartına sahip olmadığınız sürece banka bankart lira yüklemesi yapmıyor. Promosyon sözleşmesinde de bu durum açıkca hüküm altına alınmış.


Karizmaunl
Genel Müdür
23 Aralık 2025 15:58

İdare mahkemesine sözleşmenin ilgili maddesinin iptali dava açabilirsiniz. Hasım olarak da hem banka hem idareyi göstermeniz gerekli.

