SAĞLIK BAKANLIĞI BÜRO PERSONEL 3+1 e TABİ Mİ?

23 Aralık 2025 15:38
Sivas il Sağlık müdürlüğünde 4B büro personeli olarak 3 senemi doldurmak üzereyim. Müdürlüğümüzün personel birimine kadro sürecini sorduğumda 4B lilerin 3+1 hakkı olmadğını yalnızca 663 45/A lıların 3+1 Hakkı olduğunu söyledi. Fakat gerek kanunda inceleme yapmam gerekse bir kaç bilirkişiye danışmam sonucunda 4B lilerde kadro veya kamu kurumu farketmeksizin herkesin 3+1 li olduğunu söylediler. Bu konuda bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim

