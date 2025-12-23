SAĞLIK BAKANLIĞI BÜRO PERSONEL 3+1 e TABİ Mİ?

Kullanıcı Uyar
Editörler : gül-feşan
GYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıİllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)Yurt dışı görevlendirmePDC nasıl öğrenilir?İller arası tayin ve ücretsiz izinBaşka yere görevlendirildim bilgim stajyer seviyesindeİş sağlığı ve güvenliğiPolislikten sağlık bakanlığına geçişYeşil pasaport hakkıSözleşmeli atandıktan sonra ceza durumu
Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.