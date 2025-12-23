Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

acill


23 Aralık 2025 15:52
acill
kahramanmaraş ilinde eşimin 23 aydır faal iş yeri vardı iş yerini hatay iline taşındık ... kahramanmaraş iline atanmak işitiyorum iş yerini tekrar Hatay'dan k. MARAŞ'a taşıyıp 24 aylık süreyi doldurup tayin isteyebilir miyim yoksa yenı baştan kesıntısız bır 24 ay daha mı geçmesi lazım

btrsngr
Aday Memur
23 Aralık 2025 16:05
önce bi selam ver, buradaki millet senin emir erin değil, (buna cevap yazmayin arkadaşlar)

hakan8746
Memur
23 Aralık 2025 16:07
selam
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Maaş eşitlenmesiİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPuanlama sistemiTaltif yatmayanlarEGM de psikatri yolu ile silah bırakmak moda olduHatay Forumdaki reklamlar yetersiz, rüyalarımıza falan da girsin böyle olmuyor.Polis mıntıkasındaki bir çok operasyonlar Jandarmaya yaptırılıyorTeşkilat nereye gidiyor!!!

Sözlük

karnında kelebekler uçuşmak 1 sus scrofa 2 hasat 1 köy tavuğu 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 6 teke 1 Açığa Satış 1 herşeyde bir kusur bulmak 1 Ekmeğin İçinden Jilet Çıkması 1 kabir ziyaretleri 2

Son Haberler

Yargıtay Başsavcılığı'ndan Sinan Ateş kararı: Cezalar onansın!Sağlık personeli 2 aydır neden bekliyor?Komşusunu darp eden emniyette görevli sivil memura soruşturmaBakan Tunç imzaladı: Ceza İnfaz Personeli için 9 etik ilke belirlendiMeteoroloji'den uyarı: Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geliyor!

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.