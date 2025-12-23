Kamu-Şen?in Verdiği Şemsiye

geçen yıl yeni yıl hediyesi olarak termos veren değerli sendika bu yıl boyutu bir adım ileri götürerek şemsiye vermiş. Sanırım verdiği hediye ile de memurlara yeni yıl zammıyla ilgili ufak bir mesaj vermiş.

geçen yıl yeni yıl hediyesi olarak termos veren değerli sendika bu yıl boyutu bir adım ileri götürerek şemsiye vermiş. Sanırım verdiği hediye ile de memurlara yeni yıl zammıyla ilgili ufak bir mesaj vermiş.