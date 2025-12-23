Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Kamu-Şen?in Verdiği Şemsiye


23 Aralık 2025 16:35
Kamu-Şen?in Verdiği Şemsiye
geçen yıl yeni yıl hediyesi olarak termos veren değerli sendika bu yıl boyutu bir adım ileri götürerek şemsiye vermiş. Sanırım verdiği hediye ile de memurlara yeni yıl zammıyla ilgili ufak bir mesaj vermiş.

can-mekanik
Şef
23 Aralık 2025 16:36
Bu arada şemsiye açılıyor arkadaşlar. denedik.

Karizmaunl
Genel Müdür
23 Aralık 2025 16:42

Şemsiye kaç telliymiş? :)


serdarbaba
Aday Memur
23 Aralık 2025 17:18
İzahı olmayan şeylerin mizahı olur. Allah sizi de güldürsün.
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiKariyer Uzmanların Maaş artışı teklifi geri çekildiKamu Personel Reformu hakkındaki düşüncelerinizi paylaşınUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiyeYİH Sınıfının Kaldırılarak GİH Sınıfına Geçirilmesi Doğru mu, Etik mi?Enflasyon Farkı Zam Değildir...Aralık ayı enflasyonu oranı beklentisi 19 aralık cumaLojman adaletsizliğiBekçi kadrosu için başka ilçeye gideceğim.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi

Sözlük

sus scrofa 2 hasat 1 günün filmi 2 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 6 herşeyde bir kusur bulmak 1 teke 1 karnında kelebekler uçuşmak 1 kabir ziyaretleri 2 Ekmeğin İçinden Jilet Çıkması 1 sürekli evlilikle ilgili başlık açılması 1

Son Haberler

'Savunma sanayi projelerine yeterli ödenek ayrılmadı' iddiası yalanladıAsgari ücret belli olduBorsa günü düşüşle tamamladıAdalet Bakanlığından 71 bin 178 personele hizmet içi eğitimBarış Boyun organize suç örgütü davasında karar açıklandı

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.