Disiplin soruşturması sonrası Görev yeri değişikliği


23 Aralık 2025 17:06
Disiplin soruşturması sonrası Görev yeri değişikliği

Disiplin soruşturması sonrası ilçe içinde görev yeri değişikliği verildi. Ancak soruşturma usule aykırı olduğu için disiplin amiri ceza vermedi. muhakkikin disiplin dosyasonda görev yeri değişikliği cezası önerdiği ancak disiplin amirine sunulmadigi il müdürlüğünün soruşturmaya istinaden görev yeri değişikliği yaptığı belirtildi. Disiplin soruşturmasında olan atamayı disiplin amiri zaten usule aykırı bulmuş usule aykırı yapılan soruşturmadan il müdürlüğü görev yeri değişikliği yapılabilir mi

