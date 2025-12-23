Mazeret durumunun sonlandığına daire dilekçe reddedildi

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
23 Aralık 2025 17:16
Özel sektör eş durumu tayiniyle geldiğim ile, eşim yine aynı şirketin farklı bir ilinden çalışmaya devam edeceği için mazeretimin sonlandındığına dair dilekçe ve eşimin çalışma belgesini ekledim. Ama bugün bakanlıktan red cevabı geldi. Onların yazdığı red dilekçesi hiç açık şekilde yazmamış red sebebini. Her aradığımdada farklı şeyler söylüyorlar. Daha önce başına böyle bir şey gelen var mı?


Hmsrhc
Aday Memur
23 Aralık 2025 17:16

Dair*

