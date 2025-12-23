Kamu Personeli \ Akademik Personel
23 Aralık 2025 17:25
Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu Özel Şart

Merhaba sayın hocalarım,

Bir üniversitenin açtığı ilanda "X konusunda çalışmalar yapmış olmak" şeklinde özel şart yer alıyor. Ben X konusunda uluslar arası bir kongreye konuşmacı olarak katıldım. Bildiri özetim, bildiri özeti kitapçığında yayımlandı. Katılım belgem de mevcut. Kısacası X konusunda yayımlanmış uluslar arası bir bildiri özetim mevcut. X konusunda makalem yok. Acaba kadroya başvuru yapabilir miyim?

