%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammı


23 Aralık 2025 17:37
%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammı

Son ayın enflasyonu hariç %17.57 ve 1000 TL seyyanen zam kesinleşti.

Kalan ay için tahmini 1.52 ön görüyorlar. Bu da eklenirse %19 zam ve 1000 TL seyyanen maaşlara yansıyabilir.

Son ay için sizin enflasyon tahmininiz nedir?


serdarbaba
Aday Memur
23 Aralık 2025 17:52
1.52 mi? Dua et de eksi falan çıkarmasınlar. 0.87 gösteren TÜİK herkese her şeyi gösterebilir. O raddedeler şu an.
