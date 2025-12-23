KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
2027 de alım olur mu (katiplik)


23 Aralık 2025 17:43
2027 de alım olur mu (katiplik)

adalet bakanlığının 2026 yılında yapacağı yüksek alım yüzünden 2027 de alım katiplik için alım yapmama gibi bir durum olabilir mi acaba tecrübeli arkadaşlar varsa cevaplayabilir mi?


Aliyigittt
Memur
23 Aralık 2025 18:14

Bu yüksek alımlardan sonra yakın zamanda çıkacağını sanmıyorum. Bunca yıldır personel eksikliğine rağmen daha 2025 yılında yeni alıma çıkıldı. En az 2-3 sene pek alım olacağını sanmam şahsi düşüncem

