İlk Atamada görev süresini dolduran personel


23 Aralık 2025 18:07
İlk Atamada bulunduğu ilin görev süresini tamamyalayan personel Doğu dönüşü İlk atandığı yerden muaf tutulur mu?

Cancan001
Memur
23 Aralık 2025 18:42

Hayır

