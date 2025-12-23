Öğrenci ve veli sikayetleri

Ortaokuldan yeni geldiler, o havadalar hala ilk kademe gibi. Bir diğer sebep dersiniz dil öğrencisi hariç ulusal sınavlara etkisi yok. Benim gözlemim ise branşınızdaki öğretmenler genelde elit ve kırılgan. Öğrenciler bunu zayıflık olarak görüyor. Hayt hoyt kaba bir yapınız olsa dediğiniz gibi o figürleri güçlü görüyor hatta hayran oluyor. Dozunda olduğu sürece. Ortasını tutturmak lazım. Lise genel olarak böyle maalesef.

Ortaokuldan yeni geldiler, o havadalar hala ilk kademe gibi. Bir diğer sebep dersiniz dil öğrencisi hariç ulusal sınavlara etkisi yok. Benim gözlemim ise branşınızdaki öğretmenler genelde elit ve kırılgan. Öğrenciler bunu zayıflık olarak görüyor. Hayt hoyt kaba bir yapınız olsa dediğiniz gibi o figürleri güçlü görüyor hatta hayran oluyor. Dozunda olduğu sürece. Ortasını tutturmak lazım. Lise genel olarak böyle maalesef.