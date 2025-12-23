Öğrenci ve veli sikayetleri

Merhaba hocalarım, ben 10 seneden fazla öğretmenim ve şu an ilçedeki en iyi okuldayim ama öğrenciler o kadar da iyi değil dersim de ingilizce, neyse benim konum neden her sene 9 lardan biri beni velilerine şikayet ediyor öğretmen bana taktı diye, mesela başka çocukları okulda olup da 4 sene sormaya gelmeyen veli 9. Sınıf öğrencisinin lafıyla geliyor idareye, cidden bu okula gelmeden önce böyle bir şey olmadı bu okula geldigimdendir her sene mutlaka 1 öğrenci idareye gelişimi getirtiyor, ki diğer hocalar bana bu öğrenciler seni neden seviyor derler yani genelde beni severler ama derste başka öğretmenin yanında dskikalarca öğrenciye bağıran, hakaret eden, üstüne yürüyen öğretmene ogenci ses etmiyor ben öğrenciye süs diyorum bir tek ben mi konuşuyorum diye dinleniyor ve sonra akşam evine gidip öğretmen bana taktı diyor, yaş 35 artık tansiyon var bugün yigilacaktim yere çünkü her sene bir öğrencide bunu yaşıyorum ve ben öğrencilere ses yükselten biri bile değilim, başka öğretmenler öğrenciye bağırıp çağırıyor, azarlıyor, kızıyor öğrenci suklum pujlim gidiyor, ben derste yazı yazmayan, konuşan öğrenciye süs diyince bana dinleniyor yeni öğretmen de değilim bugün kalpkiriz ya da beyin kanaması geçirecektir üzüntüden, düşün öğrencinin arkadaşları gülüyordu hocayı azarlayacak veli diye, bugün yemek yiyemedim üzüntüden. Bana valla sorun diyin bunu mu yaptın ,dedin ona göre ben de bileyim neden ben neden sürekli ben şikayet ediliyorum, başka ogretmen öğrenciye kizarken,bağırırken ,ben artık öğrenciye bağırmaya korkuyorum.
