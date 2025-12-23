Öğrenci ve veli sikayetleri

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Merhaba hocalarım, ben 10 seneden fazla öğretmenim ve şu an ilçedeki en iyi okuldayim ama öğrenciler o kadar da iyi değil dersim de ingilizce, neyse benim konum neden her sene 9 lardan biri beni velilerine şikayet ediyor öğretmen bana taktı diye, mesela başka çocukları okulda olup da 4 sene sormaya gelmeyen veli 9. Sınıf öğrencisinin lafıyla geliyor idareye, cidden bu okula gelmeden önce böyle bir şey olmadı bu okula geldigimdendir her sene mutlaka 1 öğrenci idareye gelişimi getirtiyor, ki diğer hocalar bana bu öğrenciler seni neden seviyor derler yani genelde beni severler ama derste başka öğretmenin yanında dskikalarca öğrenciye bağıran, hakaret eden, üstüne yürüyen öğretmene ogenci ses etmiyor ben öğrenciye süs diyorum bir tek ben mi konuşuyorum diye dinleniyor ve sonra akşam evine gidip öğretmen bana taktı diyor, yaş 35 artık tansiyon var bugün yigilacaktim yere çünkü her sene bir öğrencide bunu yaşıyorum ve ben öğrencilere ses yükselten biri bile değilim, başka öğretmenler öğrenciye bağırıp çağırıyor, azarlıyor, kızıyor öğrenci suklum pujlim gidiyor, ben derste yazı yazmayan, konuşan öğrenciye süs diyince bana dinleniyor yeni öğretmen de değilim bugün kalpkiriz ya da beyin kanaması geçirecektir üzüntüden, düşün öğrencinin arkadaşları gülüyordu hocayı azarlayacak veli diye, bugün yemek yiyemedim üzüntüden. Bana valla sorun diyin bunu mu yaptın ,dedin ona göre ben de bileyim neden ben neden sürekli ben şikayet ediliyorum, başka ogretmen öğrenciye kizarken,bağırırken ,ben artık öğrenciye bağırmaya korkuyorum.


Ortaokuldan yeni geldiler, o havadalar hala ilk kademe gibi. Bir diğer sebep dersiniz dil öğrencisi hariç ulusal sınavlara etkisi yok. Benim gözlemim ise branşınızdaki öğretmenler genelde elit ve kırılgan. Öğrenciler bunu zayıflık olarak görüyor. Hayt hoyt kaba bir yapınız olsa dediğiniz gibi o figürleri güçlü görüyor hatta hayran oluyor. Dozunda olduğu sürece. Ortasını tutturmak lazım. Lise genel olarak böyle maalesef.

Sevilen öğretmen risk alan öğretmendir, sevilmeyen öğretmen kafası rahat öğretmendir, sayılan öğretmen ise vicdanı rahat öğretmendir. Ayrıca bazı okullarda şikayet kültürü oluşmuş oluyor, ufak tefek her şey şikayet edilebiliyor. Yine sınıf içerisinde bir öğrenciye övme veya ona sen başarılısın gibisindin iyi davranma diğer öğrencilerin içten içe rahatsız eder. Bu davranışlarınız varsa yapmayın Hocam. Yalnız karne zamanına yakın performans puanına bazı öğrencilere yüksek verdim işte derslerde şöyle söyle gibisinden söyleyin. Sınıfı uyarırken öğrenciyi uyarmayın veya öğrenciye bağırmayın, isim de vermeyin. Sınıfı toplu uyarın, ses çıkartanlar diğerlerinin hakkına giriyor gibisinden konuşun. Bir de Bakanlığın öğretmeni öğrenciye ezdirdiği faktörü de var. O yüzden dersinizi anlatın geçin gerisi ile ilgilenmeyin

Öğrenci şikayet eder Veli şikayet eder. Bunları dert edeceksen yol yakınken istifa et hocam. Sağlığın daha önemli. Biz artık alıştık Veli ile bağırış çağırış kavgaya, cimere cevap yazma,ya ağız dalaşına. :) bunlar günlük hayatın dinamikleri.


Değerlendirme evrakı sağlamsa, öğrenciye güler yüz gösterip notunu kıt vereceksin.

Ben müzikçiyim ama notum kıttır. Asker gibi oluyor öğrenciler benim dersimde. 100 almak çok kolay ama 0 almak daha kolay diyorum. Her dönem bir iki kişi numunelik 20'li 30'lu puanları karnede görünce hepsi mum oluyor.

Bu aldığı notu önemseyen öğrencide işe yarıyor. Önemsemeyen "bitse de gitsek" modunda takılan öğrenci için de höt zöt yapmak gerekiyor.

Ben başka yol bulamadım. Bulan varsa dinleyelim öğrenelim.

