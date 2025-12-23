Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

2027 de alım olur mu (katiplik)


23 Aralık 2025 18:16
adalet bakanlığının 2026 yılında yapacağı yüksek alım yüzünden 2027 de alım katiplik için alım yapmama gibi bir durum olabilir mi acaba tecrübeli arkadaşlar varsa cevaplayabilir mi?

