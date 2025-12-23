Evden eve nakliyat

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

23 Aralık 2025 18:38
Son Haberler

'Savunma sanayi projelerine yeterli ödenek ayrılmadı' iddiası yalanladıAsgari ücret belli olduBorsa günü düşüşle tamamladıAdalet Bakanlığından 71 bin 178 personele hizmet içi eğitimBarış Boyun organize suç örgütü davasında karar açıklandı

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.