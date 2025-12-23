Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Asgari Ücret 28.075 TL Oldu

Son Sayfa

23 Aralık 2025 18:45
Asgari Ücret 28.075 TL Oldu

2026 için 28.075 tl oldu kaybeden yine emekli oldu


Anti.Mkrncı.64
Aday Memur
23 Aralık 2025 18:54
verin mehteri şahlanıyorlar uçuyorlar puhahahaaaaa

Gonga
Şube Müdürü
23 Aralık 2025 18:54

Kaybeden hem emekli hem memur oldu, memura 17, asgari ücrete %27 ilk 6 ay memur ve emekli ezilecek


Özer5336
Şef
23 Aralık 2025 18:56
neden asgari ücrete %27 de devletin memuru ve emekli %17 açıklaması ne bunun

Apirlo
Aday Memur
23 Aralık 2025 18:57

Memur maksimum yuzde 20 alacak. Asgari ücret yuzde 27 arttirildi. Gecen senelerde yine denge buna benzerdi. Yakında ülke sosyalizme geçecek. Çünkü çöpçüsü de memuru da doktoru da akademisyeni de birbirine yakın maaş alacak.


patatessalatası
Memur
23 Aralık 2025 18:59
memur açıklanan enflasyon kadar zam alıyor. işçilere 2 yıldır açıklanan enflasyonun altında zam yapılıyor. ne yaşıyonuz, ne yiyip içiyonuz, nasıl memur oldunuz

Yasin.Ozen
Müsteşar Yardımcısı
23 Aralık 2025 19:02

İşçi her dönemde memurdan daha fazla zam almıştır insan şunu yazarken utanır. Gerçekleri bilmesek yutturacaksınız yazık günahtır be arkadaşım. Memur daha ne kadar düşük alsın size kalsa zam bile almamalı.

Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
23 Aralık 2025 19:08

Yapılan zamlar memur için de asgari ücretli için de çok düşük, doğrudur. Memurlar ocakta %20 temmuzda %12 alacak, 2026'nın 12 aylık ortalaması yine %27 gibi bir şey olacak yaklaşık. Ortalama yaklaşık aynı zam oranı almış olacağız. Asgari ücrete yapılan zam oranı üzerinden algı yapmak matematik olarak yersiz yani.


deniz_marqez
Şef
23 Aralık 2025 19:15

Temmuzda yuzde 5 ocakta yuzde 17 zam memura. Fazla ucma

türkmühendis
Şube Müdürü
23 Aralık 2025 19:17
asgari geçim endeksi hesaplanmadan rakamsal açıklamalar kısır döngüden baska yere gidemez asgari ucret zammi ile memur zammını kıyaslamak çok yersiz memur temmuzda da en az 7 puan ilave zam alacak üç asagi beş yukarı benzer oranlar olur ama önemli olan oranlar değil insan gibi yaşanabilecek adil ücrettir. herkesin kendi sorumluluğuna göre

patatessalatası
Memur
23 Aralık 2025 19:17
kamu işçisi değilim. rakamlar ortada 2024 enflasyon : 44 asgari ücret : 30 ////// 2025 enflasyon 31, asgari ücret 27 ////

Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
23 Aralık 2025 19:23

Temmuzda %7 sözleşme farkı garanti zaten, nasıl %5 oluyormuş? enflasyon farkını da eklersek %12 gibi olur temmuzda. ocak ayı için 5 aylık zam oranı zaten %17yi geçmiş. taban ücrete yapılacak 1000 tl zammı ve aralık enflasyonunu da eklersen eklersen, %20yi geçer toplamda.

Yasin.Ozen
Müsteşar Yardımcısı
23 Aralık 2025 19:32

Temmuz ayında %12 zam alabilmek için 6 aylık enflasyonun %16 civarı çıkması lazım. Ocak ayı %11 anlaşıldığı için Temmuz'da %7 yi geçmek için 6 aylık enflasyonun %11 den fazla çıkması gerekiyor.

deniz_marqez
Şef
23 Aralık 2025 19:35

Yuzde 5 biliyordum.. Rnflasyon farki gelmez ama ustune. Ocak 2026 ise yuzde 17.55 ile yuzde 18 arasi olur

Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
23 Aralık 2025 19:55

tcmb 2026 yıl sonu enflasyon hedeflemesi %22,1 oldu. yeni gelişmelerle bu oran %25'e çıtalanır. ilk 6 aylık oran da %15 civarında olur. %7'ye 4 puan fark eklenirse %11 olur yine temmuz zam oranı. en az %10 gelir bence. 1000 tl taban aylığı da eklersen, ocak zammı %20'i bulur yine.

inşaat1313
Şef
23 Aralık 2025 19:59
bu maaşlarla insanlar nasil geçinir akıl alir gibi değil. Allah herkese yardım etsin.

herdaimdogru
Şef
23 Aralık 2025 20:08
reisden hayırlı olsun açıklaması geldi mi

Çorluilolsun
Şube Müdürü
23 Aralık 2025 20:28

Ömceden asgari ucret sonrası agi alırdık, sonradan maaşa mı eklediler onu yada vergi indirimi mi oluyordu bilen var mı, bir faydası oluyor mu asgari ücretin memura?


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
23 Aralık 2025 20:35

Eskiden fiş-fatura toplayıp zarf içerisinde ibraz ediliyordu. Emekliler, memurlar, bağkurlular vs. vergi iadesi alınıyordu. Şimdi artık, asgari geçim indirimi olarak her memurun maaşında otomatik olarak hesaplanıyor her ay kümülatif olarak.

deniz_marqez
Şef
23 Aralık 2025 20:38

Simdi ise. Asgari ucret yukseldikce. Ya vergi verniyorsun yada maasinin miktarna gore daha az vergi veriyirsun asgari ucret zammlandigi icin.

bilinçlivatandas
Şef
23 Aralık 2025 20:42
Hocam yüzde 18 zam gelirse ocakta memura yılda kümülatif yüzde 36 zam verilmiş olacak asgari ücret yüzde 27 artmış olacak yani daha fazla zam almış olacağız
