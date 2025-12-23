Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
asgari ücret


23 Aralık 2025 18:45
asgari ücret
2026 için 28.075 tl oldu kaybeden yine emekli oldu

Anti.Mkrncı.64
Aday Memur
23 Aralık 2025 18:54
verin mehteri şahlanıyorlar uçuyorlar puhahahaaaaa

Gonga
Şube Müdürü
23 Aralık 2025 18:54

Kaybeden hem emekli hem memur oldu, memura 17, asgari ücrete %27 ilk 6 ay memur ve emekli ezilecek

