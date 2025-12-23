Rotasyona uğradığım okula yeniden yönetici görevlendirme başvurusu yapabilir miyim?

Eğer başvuruda bulunamasam bulunduğum ilçede atanabileceğim okul olamayacağından mağdur olacağım. Bilgisi olan arkadaşlar bilgilendirebilir mi? başvurabilirsin diyen de var? başvuramasın diyen de var? bilgi sahibi arkadaşlar bilgilendirirse sevinirim

Eğer başvuruda bulunamasam bulunduğum ilçede atanabileceğim okul olamayacağından mağdur olacağım. Bilgisi olan arkadaşlar bilgilendirebilir mi? başvurabilirsin diyen de var? başvuramasın diyen de var? bilgi sahibi arkadaşlar bilgilendirirse sevinirim