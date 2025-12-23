Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Rotasyona uğradığım okula yeniden yönetici görevlendirme başvurusu yapabilir miyim?


23 Aralık 2025 20:45
Rotasyona uğradığım okula yeniden yönetici görevlendirme başvurusu yapabilir miyim?

Ben yeni atandiğim okulumda sekiz senemi doldurdum. Yönetici Yeniden Görevlendirme Sürecinde Daha Önce Rotasyana Uğradığım Okula yeniden Başvurabilir miyim?


MüallimNaci
Şube Müdürü
23 Aralık 2025 20:48
Eğer başvuruda bulunamasam bulunduğum ilçede atanabileceğim okul olamayacağından mağdur olacağım. Bilgisi olan arkadaşlar bilgilendirebilir mi? başvurabilirsin diyen de var? başvuramasın diyen de var? bilgi sahibi arkadaşlar bilgilendirirse sevinirim

kayserili380383
Aday Memur
23 Aralık 2025 21:14
Rotasyona uğradığınız okulda 8 yil bitmiş miydi
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Müdür ve müdür yardımcılığının yapılacak iş olmaktan çıkmasıÜcretler saatlik olmalıOkul idaresi sağlık bilgilerimize erişebilir mi?Görevde yükselme sınavı kılavuzu yayınlandı mı?(2026)2026 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazarete Bağlı Yer Değiştirme DuyurusuSendika değiştirmek istiyorum.Öğrenci ve veli sikayetleriEn zor branş hangisi?Psikiyatri iş göremezlik raporu verebilir mi?Sendika önemli mi?

Sözlük

Ekmeğin İçinden Jilet Çıkması 1 günün filmi 2 karnında kelebekler uçuşmak 1 kabir ziyaretleri 2 teke 1 Açığa Satış 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 7 aracı kurum 1 hasat 1 herşeyde bir kusur bulmak 1

Son Haberler

İzmir'de yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: Üç tutuklamaBu kareler film setinden değil, ilkokuldanAYM: Sendika kararıyla nöbet tutmayan öğretmene ceza verilemezİzmir merkezli DHKP-C operasyonu: 27 gözaltı11. Yargı Paketi'nde değişiklik: Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.