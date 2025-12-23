maaşa haciz gelmesi

merhaba . benim bir kaç bankaya kredi borcum var ve ödeyemecek duruma geldim . Bankalarla görüştüm kimisi varlık yönetimine devredilir kimisi haciz gelir diyor. Süreç hakkında bilgisi olan var mı acaba borcum ne kadar artacak ayrıyeten bir faiz biner mi nasıl olur?

merhaba . benim bir kaç bankaya kredi borcum var ve ödeyemecek duruma geldim . Bankalarla görüştüm kimisi varlık yönetimine devredilir kimisi haciz gelir diyor. Süreç hakkında bilgisi olan var mı acaba borcum ne kadar artacak ayrıyeten bir faiz biner mi nasıl olur?