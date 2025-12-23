Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan

Öğretmen olmak


23 Aralık 2025 21:01
Öğretmen olmak
Sayın arkadaşlar Lisans AÖF konaklama işletmeciliği mezunuyum. Tekniker olarak görev yapıyorum yüzde 50 sürekli engelli raporum var. Ben de engelli kadrosundan öğretmen olabilir miyim? ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler

