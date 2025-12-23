TCDD hat bakım onarım memuru

Bende benzer şeyleri yazacaktım. 7-24 çağırabilir ama rutinin oto demiryolu aracına bin, işçiyle araziye saat 7 de çık, yapılacak işleri işçiye anlat yaptır, biri çay demler arada iç, öğlen duruma göre işçi vagonunda veya arazide yemek ye, saat 17 de geri istasyonda ol. Tuvalet vs sıkıntı. Bazı şeflikler şehir içinde. İmkanlar farklı. Eskiden bilgisayar kullananı şeflikte büro işlerini yaptırırlardı. Şimdi herkes bilgisayar kullanıyor, acaba onun için mi diyorum?
Bende benzer şeyleri yazacaktım. 7-24 çağırabilir ama rutinin oto demiryolu aracına bin, işçiyle araziye saat 7 de çık, yapılacak işleri işçiye anlat yaptır, biri çay demler arada iç, öğlen duruma göre işçi vagonunda veya arazide yemek ye, saat 17 de geri istasyonda ol. Tuvalet vs sıkıntı. Bazı şeflikler şehir içinde. İmkanlar farklı. Eskiden bilgisayar kullananı şeflikte büro işlerini yaptırırlardı. Şimdi herkes bilgisayar kullanıyor, acaba onun için mi diyorum?
, 1 saat önce
randomtr
İşçilerin başındasın tabiri bence doğru bir tabir değil. Yeri gelir yardım etmek için kazma kürek alırsın eline tabi bu kişinim vicdanına kalmış bir durum. Ekiple çıktığında yanında şef ya da sürveyan yoksa sorumluluk sende olur. Çalışma izni alırsın personelin güvenliğinden sorumlu olursun. Şefin ve üstlerin iyiyse gül gibi yaşar gidersin. TCDD de her şeyi personel kendi yapar temizlik çay yemek kahvaltı. Şeflik senim evin gibi oluyor bir süre sonra. Bilgisayar programcılığından alım varsa muhtemelen sinyalizasyon içindir. Sinyalizasyon karışıktır. Arıza varsa işin var yoksa yoktur. 60-90 km arası tüm sinyal sistemi makaslar sinyalden sorumlu. Arıza olunca aranan ilk şeflik sinyaldir. Gider arızaya bakar. 7-24 telefonun açık olmalı. Her türlü hava durumunda sahada olman gerekebilir.