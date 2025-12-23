Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

TCDD hat bakım onarım memuru


23 Aralık 2025 21:24
TCDD hat bakım onarım memuru

Merhaba, bilgisayar programcılığı olmak üzere 3 farklı bölümden önlisans mezuniyeti ile hat bakım onarım memuru alınmakta. Ancak bu unvanın tam olarak ne iş yaptığını anlamış değilim. Bazıları işçilerin başındasın, işçilerden sorumlu olacaksın diyor bazıları mezun olduğun bölüme göre değerlendirilir diyor. Tam olarak ne iş yapmakta acaba? EK olarak geçen yıllardan farklı olarak bilgisayar programcılığından bu unvana alım yapılmasındaki sebep nedir? Artısı eksisi ile yorum yaparsanız sevinirim, saygılarımla.


Usta memur
Aday Memur
23 Aralık 2025 21:58

Yol, sinyal, kataner olarak bölümlerde görevlendirirler 7-5 çalışma 1 saat mesai yazılır artı olarak turne tazminatı alırsın yeni yıldan sonra ortalama 90 bin civarı ücret alırsın. Arıza çıkarsa emrine 3-5 işçi verirler gidersin yoksa soba başında çay içersin. Hakkınızda hayırlısı


randomtr
23 Aralık 2025 22:17

İşçilerin başındasın tabiri bence doğru bir tabir değil. Yeri gelir yardım etmek için kazma kürek alırsın eline tabi bu kişinim vicdanına kalmış bir durum. Ekiple çıktığında yanında şef ya da sürveyan yoksa sorumluluk sende olur. Çalışma izni alırsın personelin güvenliğinden sorumlu olursun. Şefin ve üstlerin iyiyse gül gibi yaşar gidersin. TCDD de her şeyi personel kendi yapar temizlik çay yemek kahvaltı. Şeflik senim evin gibi oluyor bir süre sonra. Bilgisayar programcılığından alım varsa muhtemelen sinyalizasyon içindir. Sinyalizasyon karışıktır. Arıza varsa işin var yoksa yoktur. 60-90 km arası tüm sinyal sistemi makaslar sinyalden sorumlu. Arıza olunca aranan ilk şeflik sinyaldir. Gider arızaya bakar. 7-24 telefonun açık olmalı. Her türlü hava durumunda sahada olman gerekebilir.


professionalbro
Memur
23 Aralık 2025 22:27

Teşekkür ederim, bu eğitim durumları nasıl oluyor acaba? İşe başlamadan 2 ay eğitim alacaksınız diyende var 6 ay eğitim var diyen de. Bu eğitimler galiba ankara-eskişehir de falan veriliyormuş diğer illerden gelenlerin konaklaması nasıl oluyor? Maaş falan alabiliyor muyuz hocam bi bilginiz var mı bu hususta?

randomtr, 1 saat önce

draf
Genel Müdür
23 Aralık 2025 22:37

Bende benzer şeyleri yazacaktım. 7-24 çağırabilir ama rutinin oto demiryolu aracına bin, işçiyle araziye saat 7 de çık, yapılacak işleri işçiye anlat yaptır, biri çay demler arada iç, öğlen duruma göre işçi vagonunda veya arazide yemek ye, saat 17 de geri istasyonda ol. Tuvalet vs sıkıntı. Bazı şeflikler şehir içinde. İmkanlar farklı. Eskiden bilgisayar kullananı şeflikte büro işlerini yaptırırlardı. Şimdi herkes bilgisayar kullanıyor, acaba onun için mi diyorum?

randomtr, 1 saat önce

