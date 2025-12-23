Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Hizmet gereği atama


23 Aralık 2025 22:00
Hizmet gereği atama

arkadaslar kurum muduru beni hizmet geregi baska bi cezaevine gonderdi hakkimda da sikayet vs falan yok mudurle ters dustugumuz icin bole bi hamle yapti ancak benim esimde ayni kurumda katip aile birligimizi bozmus oldu mudur. bu durumda nasil bi yok izlemem gerek acaba ?


vvatanseverr
Memur
23 Aralık 2025 23:04

beklemeden dava aç idare mahkemesine keyfi olrak yapamaz hızmet gereği olsa bıle

