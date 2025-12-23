Tes harici değişiklik olacak mı?

Arkadaşlar biliyorsunuz zorunlu bes olan tes gelecek 2. Çeyrekte. Maaştan kesinti olacak peki tes harici geçen senelere göre ekstra kesinti olacak mı? Zira geçen haberlerde gördüm sgk ödemelerinde yüzdelik bir artış vardı. Bu ne anlama geliyor?

