Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Tes harici değişiklik olacak mı?


23 Aralık 2025 23:04
Tes harici değişiklik olacak mı?
Arkadaşlar biliyorsunuz zorunlu bes olan tes gelecek 2. Çeyrekte. Maaştan kesinti olacak peki tes harici geçen senelere göre ekstra kesinti olacak mı? Zira geçen haberlerde gördüm sgk ödemelerinde yüzdelik bir artış vardı. Bu ne anlama geliyor?

volkanv38
Genel Müdür
23 Aralık 2025 23:21

Tes in 2. Çeyrekte gelme ihtimali çok düşük muhtemelen 2027 ye ertelenecektir. SGK prim artışları işveren paylarında yapıldı o nedenle net maaşı etkileyen bir durum yok. İşverenin çalışan adına ödediği tutarlar artacak.


Exsoso
Aday Memur
23 Aralık 2025 23:22
Çok teşekkür ederim bilgilendirme için.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiKariyer Uzmanların Maaş artışı teklifi geri çekildiAsgari Ücret 28.075 TL OlduKamu Personel Reformu hakkındaki düşüncelerinizi paylaşınUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiyeYİH Sınıfının Kaldırılarak GİH Sınıfına Geçirilmesi Doğru mu, Etik mi?Enflasyon Farkı Zam Değildir...%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıAralık ayı enflasyonu oranı beklentisi 19 aralık cumaLojman adaletsizliği

Sözlük

hasat 1 sus scrofa 2 köy tavuğu 1 karnında kelebekler uçuşmak 1 herşeyde bir kusur bulmak 1 günün filmi 2 Açığa Satış 1 teke 1 aracı kurum 1 sürekli evlilikle ilgili başlık açılması 1

Son Haberler

Tüm Türkiyeyi Muş'a sığdıran yatay mimari projesi: Herkese arsa ve müstakil ev4 aylık hamile kadını darbedip sokağa attılarLibya heyetini taşıyan uçağın enkazına ulaşıldıYeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar oldu?ASKİ'den Ankara'daki bazı mahalleler için su kesintisi uyarısı

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.