Eş durumu yaptıktan sonra eşim istifa ederse beni eski yerime gönderirler mi ???


23 Aralık 2025 23:11
Eş durumu yaptıktan sonra eşim istifa ederse beni eski yerime gönderirler mi ???

Merhaba arkadaşlar öğretmenlikte 5. Yılım 2023 te zorunlu doğu görevlerimiz yapılmış sayıldı yani muafım. 3 yılın sonunda il içi eş durumu ile şu anki bulunduğum yere geldim. Burada da 2. Yılım. Bu yaz eşimin tayini çıkacak kendisi asker ben de onun yanına eş durumu yapacağım. Gittikten 1 yıl sonra ya da o yıl eşim askerlikten istifa ederse beni eski yerime gönderirler mi ? Bunun bir kıstası var mı ? Lütfen bilen birileri cevaplayabilir mi?


monalisaaa
Memur
23 Aralık 2025 23:16

Göndermezler hocam gittiğiniz şehirde ve okulda kalırsınız

Toplam 1 mesaj

