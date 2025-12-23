Naberise İyi Komşuluk Uygulaması

Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Merhaba dostlar,İç Anadolu?ya 2 sene önce bir memur olarak yerleştim. Açıkçası ilk zamanlar biraz zorlayıcıydı. kendi mahallemden kimseyi tanımıyordum filan, selam verecek bir yüz bile yok gibiydi. İş?ev arasında gidip gelirken buraya alışabilecek miyim? diye çok düşündüm açıkçası.

geçen ay Naberise diye bir uygulamaya denk geldim. Mahalleyle ilgili ne olabilir ki?? diye indirip bakayım dedim. İlk başta sadece ilanlara göz gezdirdim, sonra mahallede yürüyüş grubu kurulduğunu gördüm. Katıldım. Ardından bir kitap takası etkinliğine denk geldim, sonra bir kahve buluşması derken iyi komşularımla tanıştım.

benim gibi gittiği yerde mahallesini tanımak isteyen varsa baksın derim indirip ücretsiz olması da iyi bence umarım bozmazlar. https://naberise.com/

