24 Aralık 2025 00:06
Kpss Lisans mezunu yaş sınırı

Merhabalar,

Kpss b için bir yaş sınırı var mı memurluk için. 41 yaşındayım bu sene sınava gireceğim bir arkadaşım yaş sınırı getirildi dedi.

Valla kusura bakmayın internette arayıp bulamadın mı diyebilirsiniz ama son 6-7 ay hem iş hem sınav hazırlığı vb. derken kafamı kaldıramıyorum. En doğru bilgiyi de burada alabileceğimi düşündüm.


sbky2024
24 Aralık 2025 00:26
Merhaba KPSS b grubunda yaş sınırı yok sadece bazı alımlarda olur örneğin icra memurluğu gibi ama çoğunluğunda yaş sınırı olmaz. Arkadaşınız yanlış bilgi vermiş. Kpss A vs de yaş sınırı olur o da sizi bağlamaz. Siz şimdiden sınav için hazırlanmaya başlayın, başarılar diliyorum.
