öncelikle iyi geceler şefler 2 yıllık memurum tek çalışıyorum İstanbuldayım 30 bin kira istifa edersem ilk olarak tazminat ödermiyim ve sonradan pişman olurmuyum daha önce istifa eden şefler varsa cevap alırsam iyi olur en kötü köyüme dönerim kira derdi yok bi şekilde askeri ücret olsa dahi geçinirim.

öncelikle iyi geceler şefler 2 yıllık memurum tek çalışıyorum İstanbuldayım 30 bin kira istifa edersem ilk olarak tazminat ödermiyim ve sonradan pişman olurmuyum daha önce istifa eden şefler varsa cevap alırsam iyi olur en kötü köyüme dönerim kira derdi yok bi şekilde askeri ücret olsa dahi geçinirim.