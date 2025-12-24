Gündem \ Spor
trtspor un corum sevdasi


24 Aralık 2025 01:27
nedir bu sevda her hafta corum un sakaryanin maclari veriliyor . 2.ligde baska takim mi yok .

1. ligden alt lige dusmus oyunculari kadrosunda topladi diye her hafta corum spor u mu izleyecez .

