Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Psikiyatri Heyet Raporu


24 Aralık 2025 02:18
Psikiyatri Heyet Raporu

Tecrübeli hocalarımızın desteğine ihtiyacım var. Son üç yıldır çok ciddi travmalar yaşadım ve hala yaşıyorum.

-2023?te kardeşim ölümden döndü ve sağlık sıkıntısı aylarca sürdü

-2024?te beni büyüten annannemi kaybettim

-2025?te babama ileri evre kanser teşhisi konuldu ve tedavisi yok, şu an gözümün önünde parça parça eriyor, artık bizi tanımaz hale geldi, bu yüzden bakımı çok zor

-Sağlık mazeret tayinini denedim ama tayin istenilen yerde ihtiyaç yok denilerek dilekçem reddedildi(mahkemelerde hasta babanla sürün diyorlar kısaca)

-Kardeşim atandı, ikimizin de görev yeri doğuda dağın başında, götüremiyoruz babamızı.

-1. Dönem refakat izni aldım ve bitmek üzere.

Son günlerinde babamın yanında olmak ve yaşadığım travmalardan dolayı kendimde bu süreçte ders verebilme yetisini görmediğimden;

Psikiyatriden rapor alırsam ilerde başımı ağrıtır mı? Mobbing aracı olarak kullanıldığı oluyor mu idareler tarafından?

Ayrıca 2. Dönem boyu psikiyatri heyet raporu alabilmem mümkün mü? Çünkü gerçekten öğrencinin karşısına çıkabilecek vaziyette değilim?

Çok Yazılan Konular

Müdür ve müdür yardımcılığının yapılacak iş olmaktan çıkması2026 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazarete Bağlı Yer Değiştirme DuyurusuÖğrenci ve veli sikayetleriOkul idaresi sağlık bilgilerimize erişebilir mi?Görevde yükselme sınavı kılavuzu yayınlandı mı?(2026)Psikiyatri iş göremezlik raporu verebilir mi?Aralık ayı ek ders yatan yerler var mı?Sendika önemli mi?Yılbaşı haftası 1 gün rapor alırsak tüm haftanın ek dersi kesilir mi?En zor branş hangisi?

Sözlük

herşeyde bir kusur bulmak 1 teke 1 hasat 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 14 günün filmi 2 kabir ziyaretleri 2 sürekli evlilikle ilgili başlık açılması 1 sus scrofa 2 karnında kelebekler uçuşmak 1 aracı kurum 1

Son Haberler

SGK Primleri Ödenmeksizin Fiili Çalışılan Süreler, Son 7 Yıl Kuralına Dahil Edilir Mi?24 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıklarıFiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası YaptırınZekat Nedir? Nasıl Hesaplanmalı?Meclis'te 11. Yargı Paketi mesaisi: 12 farklı kanunda değişiklik yapılacak!

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.