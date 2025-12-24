KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

ASDEP alımları


Merhabalar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 kişi alacak ben asdep (sosyoloji) olarak başvurmayı düşünüyorum. Görev yapan arkadaşlar bilgi verirse çok sevinirim çalışma şartları nasıl? Olumsuz konuşanlar da oldu ama tecrübelerinize dayanarak tavsiye eder misiniz?

