24 Aralık 2025 10:17
Merhabalar, 2026 Ocak ayı maaşından itibaren %3lük zorunlu BES kesintisi olacak, daha önceki yıllarda olduğu gibi sistemden bir kaç ay sonra çıkılabilecek mi? bir haber sitesinde 2 ay sonra çıkılabilir yazıyor başka bir sitede sistemde zorunlu kalınacak yazıyor. Cevaplar için şimdiden teşekkürler

