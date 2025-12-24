Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han

Siirt'teki lojmanlarda cinayet


24 Aralık 2025 11:35
Siirt'teki lojmanlarda cinayet

Lojmanlara da güvenemeyeceksek eşlerimizi çocuğumuzu nereye bırakıcaz

Çok Yazılan Konular

MSB Ankara Bölgesi Promosyon MiktariPolis Maaşlarına İyileştirmenin Askeri Personele EtkisiDzkk menisküs yardımTürk Silahlı Kuvvetleri öksüz, yetim ve kimsesiz mi kaldı?Uzman çavuş yüksek lisans/ derece kademe ilerlemesi bilenler cevaplasın lütfen

Sözlük

Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 17 sürekli evlilikle ilgili başlık açılması 1 herşeyde bir kusur bulmak 1 günün filmi 2 Ekmeğin İçinden Jilet Çıkması 2

Son Haberler

AJet'ten yurt içi uçuşlarda kampanyaBorsa günü yükselişle tamamladıCovid-19 düzenlemesi kabul edildi: Deprem suçluları kapsam dışı!Yapımcı Timur Savcı serbest bırakıldıValilikten uyarı: Başkentte sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.