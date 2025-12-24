Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Merkezi Atama Gitmezsem Ne Olur?(ACİL)


24 Aralık 2025 12:56
Merkezi Atama Gitmezsem Ne Olur?(ACİL)

SON SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMASINDA 4B SÖZLEŞMELİ OLARAK ATANDIM DAHA GÖREVE BAŞLAMADIĞIMIZ İÇİN GALİBA BAŞKA YERLERE DE BAŞVURU YAPMAMIZDA SIKINTI YOKMUŞ BEN MERKEZİ ATAMA DA BİR YERE BAŞVURUP BU YERDEKİ GÖREVİME BAŞLAMAZSAM SAĞLIK BAKANLIĞINA GİTMEKTE SIKINTI YAŞAR MIYIM HERHANGİ BİR ÖSYM YAPTIRIMI OLUR MU ? LÜTFEN NİYE BAŞVURUP GİTMİYORSUNUZ DEMEYİN YAPICAĞIMDAN DEĞİL AMA PROSEDÜRÜ ÖĞRENMEK İSTİYORUM KAFAM ÇOK KARIŞIK


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
24 Aralık 2025 13:23

Önceki başvurunda sorun yok. ister git ister gitme, merkezi alımda tercih verip vermemen de önceki başvurunu etkilemeyecek.

Merkezi alımda kullandığın puanı başka bir merkezi alımda kullanamazsın ve 1 yıl boyunca ösym üzerinden diğer kpss'li yerleştirme işlemlerine katılamazsın. 1 yılın sonunda ösym'nin merkezi olmayan diğer alımlarında tercih verebilirsin. ösym üzerinden olmayan, diğer açıktan alımların hepsinde de istediğin zaman kullanabilirsin puanını, eğer tercih verme durumun oluşursa.


lonevex
Aday Memur
24 Aralık 2025 13:35

aynı şekilde sağlık bakanlığına da sözleşme imzalamazsam 1 yıl da sağlık bakanlığından mı ceza alıyorum

Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
24 Aralık 2025 13:37

Öyle bir ceza var mı bilmiyorum Sağlık bakanlığı mevzuatında var mı bilmiyorum. Diğer kurumlarda yok.

