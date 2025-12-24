Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Mazeret izni vermek kimin inisiyatifinde?


24 Aralık 2025 13:27
Mazeret izni vermek kimin inisiyatifinde?

Arkadaşlar merhaba. Bir okulda görevlendirme memur olarak çalışıyorum. Yıllık iznim kalmadı. Sağlık problemlerim var. Bunun için mazeret izni kullanabilir miyim? kullanabilirsem en fazla kaç gün kullanabilirim? Bir de okulun inisiyatifinde mi ? Bilgili arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
24 Aralık 2025 14:00

Geçmiş olsun.

Normalde tüm izinler Kaymakam'ın yetkisindedir. Ancak kaymakamlar bu yetkisini kurum amirlerine devredebilir. Bu devir tür izinler için olabileceği gibi sadece bazı izinler ya da belli bir süreyi aşan izinler için yapılabilir. Örneğin bizim ilçede yıllık izinler kurum amirindeyken 3 günü açan mazeret ve hastalık izinlerini Kaymakam onaylıyor.

Bu nedenle ilçenizdeki yetki devri talimatı önemlidir. Amirleriniz ya da İlçe Mem personellerinden konu hakkında bilgi almanız daha doğru olur.

Mazeret izni amirin insiyatifindedir, "şu mazerete verilir ama bu mazerete verilmez" diye bir düzenleme ya da kural yoktur. Amir uygun görürse verir. Önemli olan izin verecek amiri ikna etmektir yani.


bahçesaray
Şef
24 Aralık 2025 15:24
10 gün

m.r_f
Daire Başkanı
24 Aralık 2025 15:45

Öncelikle geçmiş olsun. Mazeret izni için onay süreçlerini Yusuf hocam anlatmış. Sizin için önemli olan okul müdürü ve ilçe müdürünü bu mazerete ikna etmek. Genelde kaymakamlar kendisi onaylasa bile kurum amirinin sözlerine bakıyor. Ayrıca mazeret izni yerine sağlık kuruluşundan rapor almayı değerlendirebilirsiniz. Zaten sağlık sorunu olduğunu yazmışsınız, bence daha kolay olacaktır rapor almak.


BanuAlkan
Memur
24 Aralık 2025 17:01
üç hekim imzalı heyet raporu almaya çalışın
