Mazeret İzni

Geçmiş olsun.

Normalde tüm izinler Kaymakam'ın yetkisindedir. Ancak kaymakamlar bu yetkisini kurum amirlerine devredebilir. Bu devir tür izinler için olabileceği gibi sadece bazı izinler ya da belli bir süreyi aşan izinler için yapılabilir. Örneğin bizim ilçede yıllık izinler kurum amirindeyken 3 günü açan mazeret ve hastalık izinlerini Kaymakam onaylıyor.

Bu nedenle ilçenizdeki yetki devri talimatı önemlidir. Amirleriniz ya da İlçe Mem personellerinden konu hakkında bilgi almanız daha doğru olur.

Mazeret izni amirin insiyatifindedir, "şu mazerete verilir ama bu mazerete verilmez" diye bir düzenleme ya da kural yoktur. Amir uygun görürse verir. Önemli olan izin verecek amiri ikna etmektir yani.