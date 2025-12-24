Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
657ye tabi kadrolu memur olarak 4 yıldır çalışmaktayım ve 2.senemde asalet aldım. Lise kpss ile atanmıştım. Önlisans mezunu olmak üzereyim. 1- 2026 kpss önlisansa girerek ister sözleşmeli olsun ister kadrolu olsun, mevcut kurumundan sorunsuz bir şekilde ayrılıp yeni kurumumda işe başlayabilir miyim? 2- Olurda kpssye kadar önlisans mezunu olamazsam, 2026 lise kpssye girip ister sözleşmeli ister kadrolu yeni kurumumda işe başlayabilir miyim?

Tuncayukan
24 Aralık 2025 15:38

bunu bende merak ediyorum aynısını bende yapmayı düşünüyorum


m.r_f
Daire Başkanı
24 Aralık 2025 15:49

Merhabalar, öncelikle eğitiminiz hayırlı oslun. Kpss vasıtasıyla başka bir kuruma atanabilirsiniz, evraklarınızı teslim ederken bu konuyu dile getirdiğinizde sizi yönlendireceklerdir. Kabaca; yeni kuruma başlamanız gereken tarihte eski kurumunuzdan muvaffakatname alarak sorunsuz bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Tabi muvaffakatname hangi tarihte verilmeli vs gibi detaylara vakıf değilim. Başka konularda tartışılmıştı bulabilrseniz detayları vardır.


srvngrc
Daire Başkanı
24 Aralık 2025 16:24

KPSS ile başka kuruma atanırsanız mevcut kurumunuzdan muvafakat almanız gerekmekte. Lise mezunu olarak atanırsanız bu kesin. Ya da istifa edip 6 ay bekleyip o şekilde tercih yaparak atanabilirsiniz.

Ben daha önce yaşadım. Başka kuruma atandım fakat tercihten önce olumlu yaklaşmalarına rağmen muvafakat verilmedi ve gidemedim.

Ön Lisans mezunu olarak üst kadroya atanırsanız durum farklı olabilir mi bilmiyorum. Muvafakat vermek zorunda kalabilirler diye düşünüyorum. Aksi halde mahkeme kararı ile gitme olasılığınız yüksek. Fakat net bilgim yok bu konuda.

