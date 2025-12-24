657ye tabi kadrolu memur olarak 4 yıldır çalışmaktayım ve 2.senemde asalet aldım. Lise kpss ile atanmıştım. Önlisans mezunu olmak üzereyim. 1- 2026 kpss önlisansa girerek ister sözleşmeli olsun ister kadrolu olsun, mevcut kurumundan sorunsuz bir şekilde ayrılıp yeni kurumumda işe başlayabilir miyim? 2- Olurda kpssye kadar önlisans mezunu olamazsam, 2026 lise kpssye girip ister sözleşmeli ister kadrolu yeni kurumumda işe başlayabilir miyim?

