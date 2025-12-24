Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiAsgari Ücret 28.075 TL OlduKariyer Uzmanların Maaş artışı teklifi geri çekildiYİH Sınıfının Kaldırılarak GİH Sınıfına Geçirilmesi Doğru mu, Etik mi?Kamu Personel Reformu hakkındaki düşüncelerinizi paylaşınUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıÜst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiKamu-Sen'in Verdiği ŞemsiyeLojman adaletsizliği
Sözlük
Son Haberler
Apartmanın 8. katından düşen adam hayatını kaybettiAltının kilogram fiyatı 6 milyon 200 bin liraya gerilediMEB açıkladı: Türk öğrencilerden uluslararası yarışmalarda 272 madalya!Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye takvimi belli olduİzmir'de öğrenciler birbirine girdi: Sokak boks ringine döndü
Editörün Seçimi
Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.