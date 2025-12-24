Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

eti maden maaşlar


24 Aralık 2025 16:43
eti maden maaşlar
eti maden tekniker - memur maaşları ortalama ne kadar ?

Çok Yazılan Konular

TCDD 3249 KİT sözleşmeli memurDHMİ çalışanları burayaTEİAŞ promosyonTCDD kitten farklı kuruma geçiş cezasıPTT A.Ş'de yeniden yapılanmaTCDD hat bakım onarım memuruTCDD'dan DHMİ'ne geçmekTCDD promosyonBelediye tekniker maaşıDevlet malzeme ofisi nasıl bir kurum?

Sözlük

günün filmi 2 Ekmeğin İçinden Jilet Çıkması 2 sürekli evlilikle ilgili başlık açılması 1 herşeyde bir kusur bulmak 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 17

Son Haberler

Apartmanın 8. katından düşen adam hayatını kaybettiAltının kilogram fiyatı 6 milyon 200 bin liraya gerilediMEB açıkladı: Türk öğrencilerden uluslararası yarışmalarda 272 madalya!Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye takvimi belli olduİzmir'de öğrenciler birbirine girdi: Sokak boks ringine döndü

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.