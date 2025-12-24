Katiplik ilaç tedavisi

merhabalar iyi akşamlar herkese . katiplik alımı olacağı zaman sınava gireceğim . bugün doktora gittim migren tedavisi için bana laroxyl 10 mg ilaç yazdı bu ilacı kullanan var mı ? antideprasan diye mi geçiyor . Sonrasında mülakata kalırsam eğer herhangi bi sorun yaşar mıyım ?

merhabalar iyi akşamlar herkese . katiplik alımı olacağı zaman sınava gireceğim . bugün doktora gittim migren tedavisi için bana laroxyl 10 mg ilaç yazdı bu ilacı kullanan var mı ? antideprasan diye mi geçiyor . Sonrasında mülakata kalırsam eğer herhangi bi sorun yaşar mıyım ?