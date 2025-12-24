Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
4b'den 4b'ye geçişte Yıllık İzin (Acil)


24 Aralık 2025 21:15
4b'den 4b'ye geçişte Yıllık İzin (Acil)

Merhaba arkadaşlar,

1 yılı aşkın süredir 4b büro personeli olarak çalışıyorum. Şu an 20 gün yıllık iznim var ve yılbaşında bir 20 daha eklenip 40 gün olacak. Şimdi başka bir kuruma 4b'li mühendis olarak atandım. Yıllık izinlerim iptal mi olacak? Yoksa yeni gittiğim yere taşıyabilir miyim? Lütfen bilen arkadaşlar yardımcı olur musunuz?

