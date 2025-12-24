polis ailesi yakınlarına kimlik kartı

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
arkadaşlar merhaba, eşim ve çocuğuma polis evlerine giriş kimlik kartı çıkartmak istiyorum İstanbul için evraklar nelerdir nasıl oluyor

44girl
Aday Memur
24 Aralık 2025 22:10

Polisevini ara tarif ederler

