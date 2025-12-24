KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Çevre ve şehircilik bakanlığı büro memuru maaşı


24 Aralık 2025 21:29
Çevre ve şehircilik bakanlığı büro memuru maaşı

önlisans mezunu büro memuru emlak yönetimi mezunu ne kadar maaş alır? 48 bin diyen de duydum 56 binde ama ben 48 bine daha çok inandım.


ceyda2424
24 Aralık 2025 21:38

56 bin alıyorlar


mratanamayan
Memur
24 Aralık 2025 21:52

şuan 49 ocak zammı 58 - 60 arası alırsın ankara için servis var yemek var başka bir sosyal hak yok kurumun içinde ücretli kreş var (piyasa fiyatı seviyesinde ucuz değil)

taşrada sürekli sınav açıyor ünvan değişikliği kolay yükselme zor değil kendini geliştirirsen mutlaka ilgi çekersin

