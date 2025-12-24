Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Promosyon İadesi Hakkında


24 Aralık 2025 21:42
Promosyon İadesi Hakkında

Merkez teşkilatında çalışan arkadaşlar, başka kuruma atandığımız zaman promosyon iadesi var mı? Bunu nasıl öğrenebiliriz


bahçesaray
Şef
24 Aralık 2025 21:49
protokole / sözleşme maddesi önemli

pasa0606
Memur
24 Aralık 2025 21:54

Hocam bunu nereden/nasıl öğrenebilirim

bahçesaray, 46 dk. önce
protokole / sözleşme maddesi önemli

bahçesaray
Şef
24 Aralık 2025 22:18
çalıştığınız yere sorun
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazarete Bağlı Yer Değiştirme DuyurusuÖğrenci ve veli şikayetleriMüdür ve müdür yardımcılığının yapılacak iş olmaktan çıkmasıOkul idaresi sağlık bilgilerimize erişebilir mi?Görevde yükselme sınavı kılavuzu yayınlandı mı?(2026)Aralık ayı ek ders yatan yerler var mı?Sendika önemli mi?En zor branş hangisi?Psikiyatri iş göremezlik raporu verebilir mi?Yılbaşı haftası 1 gün rapor alırsak tüm haftanın ek dersi kesilir mi?

Sözlük

Ekmeğin İçinden Jilet Çıkması 2 günün filmi 2 tükenmek 1 sürekli evlilikle ilgili başlık açılması 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 19 herşeyde bir kusur bulmak 1

Son Haberler

İlçe müftüsü misafir olduğu evde hayat kurtardıİstanbul'da metro arızası: Seferler aksadı, duraklarda yoğunluk oluştuBakan Bolat'tan BYD iddialarına yanıt: İthalat durdurulmadıErdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştüGenel Kurulda bir uluslararası anlaşma kabul edildi

Editörün Seçimi

Uzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2025 Aralık maaşlarımızı yazalımBütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.