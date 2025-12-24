Türk Şeker Fabrikası Memur Maaş Bilgisi

Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
24 Aralık 2025 21:53
Lisans mezunu Memur maaşını merak ediyorum.Şuan Bir Büyükşehir Belediyesinde Zabıta memuruyum 67k alıyorum.Merkezi atamada kit memurluk gelirse adaylık kalkınca %8 zam ile alınan ücret nedir merak ediyorum.Geçiş yapmaya değer mi ?


mratanamayan
Memur
24 Aralık 2025 21:57

türk şeker kittir çalışaları 399 a tabidir ocak zammı ile memur 70 lira alır senden düşük almasının sebebi senin zabıta tazminatın ile sosyal denge tazminatının olmasıdır


Burak Ç.
Aday Memur
24 Aralık 2025 22:28

Peki hocam teiaş şuan sitesinde yeni basvuru yapacaklar için maaş paylaşmış 62.480 TL diye buna adaylık kalktından sonra %8 ilk performans zammı eklenmiş halimi eklenmemiş halimi sizce ? Eklenmemiş haliyse 6. Aydan sonra maaş 4.800 TL civarı artıyor ona göre tercih vermeyi düşünüyorum

mratanamayan, 39 dk. önce

mratanamayan
Memur
24 Aralık 2025 22:31
sen dedigim rakamlari baz reisim çünkü erken ayda vergiye gidiyor çok aşırı değişim olmuyor dedihim rakamlara enfazla 3 4 lira oynar
Burak Ç., 8 dk. önce

